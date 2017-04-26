Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyede



ZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 şüpheliden 7'si dün adliyeye sevk edilmiş 5'i tutuklanmıştı. Soruşturmada diğer 7 şüpheli de bu gün adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda daha önce meslekten ihraç edilen 14 öğretmenden 7'si dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan diğer 7 şüpheli de bu gün adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün haberleşme programı olan "Bylock"u kullandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenler gözaltına alınmıştı. Osmaniye, Niğde, Isparta, Kayseri ve Ankara'da da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.