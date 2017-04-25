Zonguldak'ta FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli adliyede



ZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda daha önce meslekten ihraç edilen 14 öğretmenden 7'si adliyeye sevk edildi. KOM ekiplerince FETÖ'nün haberleşme programı olan "Bylock"u kullandığı iddiasıyla melekten ihraç edilen öğretmenler gözaltına alınmıştı. Osmaniye, Niğde, Isparta, Kayseri ve Ankara'da da eş zamanlı düzenlenen operasyonda emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Atatürk Devlet Hastanesi Ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.