Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.



Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla ilçede esnaflık yapan A.Ş. (42) ile eşi Y.Ş. (39) gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konulduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.