Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli 9 askeri personel adliyeye sevk edildi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Deniz Albay K.T, Deniz Başçavuşlar M.İ.S, S.K. ve B.B'nin yanı sıra Deniz Üsteğmenler O.M.K. ile Ç.K, Deniz Teğmen E.E, Deniz Astsubay B.B. ve Deniz Uzman Çavuş S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.