Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 1'i binbaşı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Binbaşı Z.Ü ile Uzman Çavuş M.S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.