Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde Çaycuma "ilçe imamı" M.K'nin yanı sıra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, doktor, sağlık memuru, vergi memuru ve esnafın da bulunduğu 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.