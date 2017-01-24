Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak merkezli İstanbul ve Kocaeli'de TEM ekiplerince eş zamanlı yapılan baskında daha önce KHK ile açığa alınan 10 askeri personel gözaltına alındı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskın düzenledi. KHK ile meslekten ihraç edilen jandarma yüzbaşı M.S., TCSG-301 bot komutanlığında görev yapan sahil güvenlik yüzbaşı G.A., astsubay A.M., jandarma uzman çavuş S.K., deniz üsteğmen O.M.K., jandarma teğmen M.A., deniz teğmen E.E., deniz astsubay B.B., ikmal üsteğmen Ç.K. ile deniz astsubay başçavuş B.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda ele geçen dokümanlara da el konuldu. Şüphelilerin "ByLock" kullandıkları iddia edilirken Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmaları sürüyor. - ZONGULDAK