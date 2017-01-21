Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.



Soruşturmayı yürüten Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuşu gözaltına aldı.



Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan bazı dokümanlara el konuldu.