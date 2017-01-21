Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.
Soruşturmayı yürüten Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuşu gözaltına aldı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan bazı dokümanlara el konuldu.
Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir albay, 2 astsubay ve bir uzman çavuş gözaltına alındı.
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