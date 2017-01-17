Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan polislerin de bulunduğu 1'i kadın 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.