Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen polis memuru yakalandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda hakkında yakalama kararı bulunan, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis memuru S.A.Y, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen polis memuru yakalandı.
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen polis memuru yakalandı.
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