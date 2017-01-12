Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında "il imam yardımcısı" olduğu belirlenen kadın ile 5 zanlı tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.M, İ.K, M.E, Ö.Y, M.A. ile örgütün kadın yapılanmasında "il imam yardımcısı" olduğu tespit edilen A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı.