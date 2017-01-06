Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir yüzbaşı gözaltına alındı.





Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli bir yüzbaşıyı gözaltına aldı.



Şüphelinin, örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde olduğu iddia edildi.