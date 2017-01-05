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Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski öğretmen tutuklandı.

Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski öğretmen tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Tuğba Y'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Tuğba Y, tutuklandı.

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