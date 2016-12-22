Zonguldak'ta Fetö/pdy Soruşturması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ilçe adliyesinde görevli 4 katip gözaltına alındı.



Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan ve Ereğli Adliyesi "imam"lığını yaptığı belirlenen İ.K'nın ifadelerinin ardından operasyon düzenledi.



Ekipler, operasyon kapsamında Ereğli Adliyesi'nde görevli katipler B.A, M.B, D.K. ile H.M'yi gözaltına aldı.



Polis ekipleri, zanlıların ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirdi.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.