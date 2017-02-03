Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 zabıt katibi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.



Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan ancak adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla salıverilen Ereğli Adliyesi'nde görevli katipler B.A ile M.B hakkında savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltı kararı verildi.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce soruşturma kapsamında tutuklanan ve Ereğli Adliyesi "sözde imamı" olduğu belirlenen İ.K'nin ifadeleri doğrultusunda Ereğli Adliyesinde görevli zabıt katipleri B.A ile M.B, 30 Aralık'ta gözaltına alınmış ve aynı gün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.