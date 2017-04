Zonguldak'ta Fetö/pdy Davası

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu, örgütün mütevelli heyetinde oldukları iddiasıyla 40'ı tutuklu 69 iş adamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla yargılanan 40'ı tutuklu 69 sanık ile avukatları katıldı.



Tanıklardan T.T. ifadesinde, bazı esnaf ve iş adamlarının vasıtasıyla örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, "Katıldığım toplantılarda Fetullah Gülen'in kitaplarından bölümler okunurdu. Daha sonra güncel konulara geçilirdi. Yurtların ya da öğrencilerin ihtiyaçları ortaya konulurdu. Bunların ne şekilde giderileceği konuşulurdu." dedi.



Tanık, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra örgüte ait kapanan okula giderek alacağı olan parayı tahsil etmek istediğini anlatarak, "Bu sırada okulun üst katında bazı tanıdığım kişilerle birlikte İstanbul'dan gelen bir kişi ile yaklaşık 15-20 kişi toplantı yapıyordu. Beni dışarı çıkarmadılar. İstanbul'dan gelen tanımadığım kişi, 'vergi dairesinden, maliyeden ve mali polis tarafından aranmamız halinde okulla ilgili işlemlerin muhasebe ve hukuk departmanı tarafından yürütüldüğünü ve bizlerin hissedar olduğumuzu söylememizi' istedi. Ben bu konuşmaya anlam veremedim çünkü benim okulda hissem yoktu. Toplantı esnasında herkese hisseleri olan kağıtlar dağıtıldı. Bana verilen kağıtta benim bir milyon lira değerinde hissem olduğunu gördüm. Ben öncesinde hisse devralmamıştım. Haberim olmadan üzerime hisse devri yapıldığını toplantıda öğrendim."diye konuştu.



Mahkeme heyeti, yaklaşık 11 saat sürende duruşmada 8 tanığı dinlemesinin ardından, sanık sayısını ve bu kişilerin tekrar cezaevine götürülecek olmasını dikkate alarak, duruşmayı yarına erteledi.



Yaklaşık 200 sayfalık iddianamede, 69 tutuklu ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 15 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli sürelerde hapis cezası talep ediliyor.