Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede

ZONGULDAK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen hafta Zonguldak'ın yanı sıra Kayseri, Isparta, Osmaniye, Niğde ve Ankara'da 14 kişiyi gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5 öğretmen tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli de bugün emniyette işlemleri tamamlanıp sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



FOTOĞAFLI - Zonguldak