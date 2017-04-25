Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede

ZONGULDAK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen hafta Zonguldak'ın yanı sıra Kayseri, Isparta, Osmaniye, Niğde ve Ankara'da belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerden 7'sinin emniyette işlemleri tamamlandı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.



FOTOĞAFLI - Zonguldak