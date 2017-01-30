Zonguldak'ta Fetö Davasında 29 Sanık Serbest Bırakıldı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 69 tutuklu sanık hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Mahkeme, 29 sanığı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 2'si kadın 69 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. 24 Ocak'ta başlayan duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamalarından yargılanan 69 sanığın dinlenmesi bugün tamamlandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suç vasfının lehe değişme ile mevcut delil durumu ve tutukluluk sürelerini göz önüne alarak 30 sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan 29'unun adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 19 Nisan'a erteledi. - ZONGULDAK