Zonguldak'ta Fetö Davası

Zonguldak'ta FETÖ /PDY soruşturması kapsamında 4 eski üst düzey askerin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, komutanlıkta görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ile avukatları ve yakınları katıldı.



Sabah erken saatlerde başlayan duruşmada, Segbis aracılığıyla 8 tanık o gece yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 12 saat süren duruşmada söz verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi. - ZONGULDAK