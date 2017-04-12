Zonguldak'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Zonguldak'ta bir otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Zonguldak'a giden Aydın Altunkaya (41) idaresindeki 34 FN 2635 plakalı otomobil, Zonguldak-Ereğli karayolu Ilıksu mevkisinde, Serkan Ş. idaresindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aydın Altunkaya, kaldırıldığı BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, otobüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan Alper A. ve Pelin Ç. adlı yolcular da tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK