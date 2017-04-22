Zonguldak'ta Trafik Faciası: 10 Ölü 25 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, vefat eden yakınları Mustafa Uludağ'ın cenazesi için Ereğli'ye bağlı Esenyurt köyüne gelen kalabalık akraba grubu, cenaze sonunda Esenyurt köyünden İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.

10 KİŞİ ÖLDÜ, 16 KİŞİ YARALANDI

34 FK 5259 plakalı minibüs, Yalnızçam köyü çıkışında 67 LU 178 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de ağır yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi, 112, jandarma ve polis ekipleri de katıldı. Ölü ve yaralılar nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi, ilçedeki iki özel hastane ve BEÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

KAZAYA MÜDAHALEYE GİDENLER DE KAZA YAPTI: 9 YARALI

Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelmeye çalışan yakınları da patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesiyle kaza yaptı. İkinci kazada da 9 kişi patpatın devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan 4'ünün ağır, 5'inin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4'ü BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5'i de ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, bir hafif ticari kamyonetin sürücüsü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.





