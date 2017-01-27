Zonguldak'ta Ev Yangını

Zonguldak'ta çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Baştarla Mahallesinde Saim Gençler'in (59) yalnız yaşadığı evinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevleri fark eden Gençler'in durumu bildirdiği itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etti.



Yaklaşık 1 saatte söndürülebilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.