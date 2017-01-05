Zonguldak'ta Devrilen Kamyonun Sürücüsü Öldü

Zonguldak-Ereğli karayolunda çakıl taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu şoför hayatını kaybetti.



Mesut Solmaz'ın (43) kullandığı çimento fabrikasına çakıl taşıyan 27 C 0074 plakalı kamyon, Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlı rampaları mevkisinde su kanalına devrildi.



Sürücü Solmaz, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odasına ait vinç yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kaldırılan kamyonun içinden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri, Solmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kaza haberini alan Solmaz'ın çalışma arkadaşları, kurtarma çalışmaları sırasında kamyonun başına gelerek dua etti. Ölüm haberi duyulunca Solmaz'ın mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.



Karayolunda, kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık bir saat kontrollü sağlandı.