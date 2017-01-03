Zonguldak'ta dereye uçan otomobilde 2 kişi yaralandı



ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkıp 20 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolunun 18'inci kilometresindeki Saka Köyü mevkisinde meydana geldi. 32 yaşındaki Metin Özdemir, eşi Funda Özdemir ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde muayene olduktan sonra 67 TB 138 plakalı otomobiliyle Ereğli'ye dönmek için yola çıktı. Metin Özdemir'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek bariyer ve korkuluk bulunmayan yoldan dereye uçtu. Sürücü ve eşi Funda Özdemir, derenin içinde ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı çift, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Dereden çıkarılıp ilk müdahaleleri yapılan Özdemir çifti, daha sonra ambulansla muayene oldukları hastanenin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Metin Özdemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.