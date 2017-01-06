Zonguldak'ta Cip Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde cipin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



İddiaya göre, 67 AC 328 plakalı cipin sürücüsü İkbal C, Taşbaca Mahallesi Fazilet Sokak'ta dönüş manevrası yaptığı sırada aracını geri yerine ileri vitese taktı.



Kontrolden çıkan araç yaklaşık 20 metreden fındık bahçesine devrildi.



Kazada araçta bulunan Ecrin Ay (5), Güler Ay (30), Emine Öztürk (42) ve Bülbül Küçük (53) yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırdı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.