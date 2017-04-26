Zonguldak'ta Cenaze Dönüşündeki Kaza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, cenazeden dönenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan midibüs şoförü Erdem Aktan tutuklandı.



Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün, Serdaroğlu mevkisinde 5 gün önce şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşen kazada yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.



Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Aktan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Olay



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu, Bilal, İsmail, Rabiye, Zekiye ve Naciye Aydın, Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şevket Turhan ile Aygül Afacan hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Midibüstekilerin Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde bir yakınlarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenilmişti.