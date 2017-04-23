Zonguldak'ta Cenaze Dönüşündeki Kaza

Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.



AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya ile beraberindeki AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ile İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ereğli Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden 5 yaralıyı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıları ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.



Yaralılara acil şifalar dileyen Uysal, "Esenköy'de yaşanan ve hepimizi derin bir üzüntüye boğan bir trafik kazasında yaşanan acıları paylaşıyoruz. Cenazeler dolayısıyla belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik." dedi.