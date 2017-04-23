Zonguldak'ta Cenaze Dönüşündeki Kaza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu midibüse çarparak şarampole devrilmesine neden olduğu iddia edilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.



İddiaya göre, ilçe merkezi yönüne giden Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, Serdaroğlu mevkisinde, karşı yönden gelen ve çarpışmamak için manevra yaptığı, Ali K. idaresindeki 67 LU 178 plakalı kamyonetin yandan vurması sonucu şarampole devrildi.



Kamyonet sürücüsü Ali K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ali K'nin tedbir amaçlı bir hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.



Midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralıların isimleri de tespit edildi. Ereğli ilçesi ile Zonguldak ve Düzce'deki hastanelerde tedavisi süren yaralılar şunlar:



"Erdem Aktan, Bayram ve İbrahim Kemik, Orhan, Hüseyin, Gülfiye, Muhammet, Şerif, Zayide ve Ramazan Aydın, İsmail, Olcay ve Özgür Uludağ, Ercan Uslu, Ahmet ve Ergün Ardıç, Durmuş ve Emine Bozkurt."



Bu arada, kazaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı 4 savcı görevlendirdi.



"Gerçekten içimiz yanıyor"



Vali Ali Kaban, Ereğli Devlet Hastanesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 vatandaşı bir anda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



"Gerçekten içimiz yanıyor." diyen Kaban, "Geriye kalan bütün acılı yakınlarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rektörümüzle Bülent Ecevit Üniversitesindeki yaralılarımızı da ziyaret ettik. Şükürler olsun ki bir kısım yaralılarımız hakikaten iyi durumda. Diğerleri için de gerekli bütün işlemler yapılıyor. Allah sabır versin. Acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu da İstanbul'da çalışan çok sayıda hemşehrilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Pendik Kaynarca'da ikamet eden vatandaşlar, Ereğli'nin Esenköy köyündeki bir cenazelerine geliyor. Cenazeye gelmek için midibüs tutuyorlar. Cenazeden dönüşe geçtikleri sırada Süleymanlar köyü Serdaroğlu mevkisinde ters yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpışmamak için midibüs şoförü direksiyonu kırdığı sırada kamyonetin yandan çarpması sonucu midibüs şarampole devriliyor. Elim bir kaza. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü gözaltına alınmıştır."



Bir gazetecinin "yaralılara yardıma gelen tarım aracının devrilmesi sonucu 9 kişinin yaralandığını" hatırlatması üzerine Çaturoğlu, "Bunlarda hafif yaralar var. Hayati tehlikeleri yok." dedi.



Olay



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilmesi sonucu, Bilal, İsmail, Rabiye, Zekiye ve Naciye Aydın, Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şevket Turhan ile Aygül Afacan hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Midibüstekilerin Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde bir yakınlarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenilmişti.