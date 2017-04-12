Zonguldak'ta Bir Gencin Bonzaiden Öldüğü İddiası

Zonguldak'ta bonzai nedeniyle yaşamını yitirdiği ileri sürülen 26 yaşındaki kişinin cenazesi defnedildi.



Rüzgarlımeşe Mahallesi, Rüzgarlımeşe Sokak'ta dün yerde hareketsiz halde bulunmasının ardından, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Aşkın Bilge'nin (26) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.



Burada Bilge'nin ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.



Bilge'nin cenazesi daha sonra Hz. Ali Acığlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.



"Bonzai" adı verilen sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin morguna kaldırılmıştı.