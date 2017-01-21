Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi'nde Hakan K. ve Serkan G., henüz belirlenemeyen nedenle Koray Y. ile Bora Y., ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Hakan K. ile Serkan G., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırılırken, Koray Y. ile Bora Y., polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.