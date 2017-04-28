Zonguldak'ta Aydınlatma Yatırımları

Zonguldak'ta, son iki yılda 2,8 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapıldığı bildirildi.



Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamada, mevcut aydınlatma sistemlerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.



Zonguldak'ta sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak için şebeke ve aydınlatma yatırımlarının sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2017 yılında yaklaşık 1,2 milyon liralık aydınlatma yatırımı yapılacak. Zonguldak'ta yapılan çalışma kapsamında ekonomik ömrünü dolduran aydınlatma ekipmanları yenileriyle değiştirilirken, henüz ekonomik ömrünü doldurmamış, kullanılır durumda olan fakat dış etkenler sebebiyle arızalanan aydınlatma armatürleri de bakım ve onarımdan geçiriliyor. Başkent EDAŞ, sorumluluk bölgesinin genelinde yaptığı yatırımlar ve operasyonel iyileştirmeleri hayata geçirmeye devam edecek."