Zonguldak'ta AK Parti'li Kadın Sayısı 26 Bine Ulaştı

AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, 26 bin kadın üye sayısıyla il genelinde en fazla üyeye sahip siyasi parti olduklarını bildirdi.



Arıman, yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin, 4 milyon 308 bin kadın üyesi ile dünyanın en fazla kadın üyeye sahip parti unvanını elinde bulundurduğunu aktardı.



AK Parti'nin, hem ülke, hem Zonguldak'ta kadına değer veren ve siyasette kadının önemine dikkat çeken tek parti olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Arıman, şunları kaydetti:



"Dünyanın en fazla kadın üyeye sahip parti unvanını elinde bulunduran AK Parti, Zonguldak genelinde de 26 bin 69 üye ile en fazla üyeye sahip parti oldu. Merkez ilçemiz 5 bin 430 üye ile en fazla kadın üyeye sahip ilçemiz konumunda. İkinci sırada 4 bin 779 kadın üye ile Ereğli ilçemiz yer alıyor. Çaycuma 3 bin 655, Devrek 2 bin 765, Kozlu 3 bin 892, Kilimli bin 960, Alaplı bin 962, Gökçebey bin 639 kayıtlı kadın üyesi bulunmaktadır. AK Parti, il genelindeki toplam kayıtlı üye sayısı açısından kadın üyelerimiz yüzde 36,58'ini oluşturmaktadır."