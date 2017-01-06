Zonguldak'ta Afgan Uyruklu 5 Kaçak Yakalandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerinin yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, Devrek ilçesinin Pınarönü köyünde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında basit suçtan yakalaması olan T.B.'nin aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 19 yaşındaki A.A., 26 yaşındaki H.İ. ve 37 yaşındaki A.A.H. yakalandı. Ekiplerin aynı köyde yolcu otobüsünde yaptıkları aramada ise yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 20 yaşındaki İ.A. ile 21 yaşındaki D.M. yakalandı.



Yakalanan 5 şahıs, Zonguldak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere gözlem altına alındı. - ZONGULDAK