Zonguldak'ta 84 Sanıklı Fetö Davasında 29 Sanık Tahliye Edildi

ZONGULDAK'ta ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 69'u tutuklu, 15'i firari 84 sanıklı FETÖ/PDY davasında, 29 sanık tahliye edildi.



Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta salı günü başlayan ve sanık sayısının fazla olması nedeniyle 5 celse süren duruşmada 69 tutuklu sanık ifade verdi. Avukatlarının savunma yapmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, 30 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 29 sanığın yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. 40 sanığın ise tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 19 Nisan'a ertelendi.



15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu ve örgüte finans desteği sağladıkları iddia edilen iş adamlarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan 200 sayfalık iddianamede hazırlandı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Zonguldak'taki dernek yöneticileri, iş adamları, kamu kurumlarında çalışan kişilerin aralarında bulunduğu 69'u tutuklu, 15'i firari 84 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.



- Zonguldak