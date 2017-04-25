Zonguldak'ta '57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü'

ZONGULDAK'ta, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle '57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi işbirliğince düzenlenen yürüyüş öncesi Yayla Mahallesi Fener Camii'nde sabah namazı kılındı. Cami çıkışında cemaate çorba ikram edildi. Daha sonra yaklaşık 500 öğrenci, büyük bir Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını taşıyarak Kapuz Caddesi'nden yürüyüşe başladı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Sağlık Müdürü Bilal Cin ve bir grup işçinin de madenci kıyafetleriyle katıldığı yürüyüş sırasında 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Vatan sana canım feda' ve 'Türk öğün çalış güven' sloganları atıldı. Kalabalık, Orduevi'nin önünden geçerken 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş, Şehitler Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından dua edilmesiyle sona erdi.



- Zonguldak