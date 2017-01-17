Zonguldak'ta 26 Okula "Beyaz Bayrak" Verildi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Beyaz Bayrak Projesi" kapsamında okul denetimlerinde 26 okul, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen "Beyaz Bayrak" ödülü aldı.
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile eğitim kurumlarının, temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla "Beyaz Bayrak" yarışması düzenlendi.
Yarışma kapsamında gerekli çalışmaları yapan ve başvuruda bulunan Zonguldak'ın Merkez, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde 26 eğitim kurumu 3 yıllık süre ile geçerli okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen "Beyaz Bayrak" ödülü aldı.
Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okullara ödülleri Halk Sağlığı Müdürlüğünde yapılan törenle verildi. Törene Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Fatih Akca, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Kapıcı, Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Selim Aydın ile Beyaz Bayrak alan okulların idareci ve öğretmenleri katıldı.
Ödül töreninde konuşan Halk Sağlığı Müdürü Akca, çocukların beden ve ruh sağlığını korumanın, geliştirmenin, yaşam kalitesini yükseltmenin, öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretimini sürdürmelerinin önemli olduğunu söyledi.
Beyaz Bayraklı okul sayısını arttırmak için çalışmalarının titizlikle devam edeceğini ifade eden Akça, "Beyaz Bayrak almaya hak kazanan 26 okulumuzu tebrik ediyorum." dedi.
Törende, Beyaz Bayrak almaya hak kazanan Kilimli Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Çatalağzı Gaziosmanpaşa İlkokulu, Muslu İlkokulu, Türkali Ortaokulu, Göbü Ortaokulu, Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi, Kozlu Fatih Anaokulu, Yenimahalle Anaokulu, Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu, Mithatpaşa İlkokulu, Fener İlkokulu, Merkez Yeşiltepe Teoman Papila Ortaokulu, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecilerine bayrak ve plaketleri verildi.
Zonguldak'ta 26 Okula "Beyaz Bayrak" Verildi
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Beyaz Bayrak Projesi" kapsamında okul denetimlerinde 26 okul, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen "Beyaz Bayrak" ödülü aldı.
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Beyaz Bayrak Projesi" kapsamında okul denetimlerinde 26 okul, okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen "Beyaz Bayrak" ödülü aldı.