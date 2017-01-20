Zonguldak'ta 2 Asker Fetö'den Tutuklandı

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen yüzbaşı ile astsubay tutuklandı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı M.C.Ö. ile Deniz Astsubay G.G'nin sorgusu tamamlandı. Birliklerinde sözde darbe bildirisini okudukları iddia edilen 2 asker, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. - Zonguldak