Zonguldak'ta 2.5 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde 2016 yılı sonbahar fidan sökümlerine başladı.



Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde3 ilde bulunan 9 Orman İşletme Müdürlüğü'nde üretilen fidanlar ihtiyaç duyulan illere sevk edildi. 17'ye yakın ile gönderilen 142 değişik türde 2.5 milyon adet fidan, toprakla buluşacağı günü bekliyor. Öte yandan üretim çalışmaları 2017 yılında da artarak devam edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK