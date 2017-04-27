Zonguldak'ta 18 Emniyet Personeli Açığa Alındı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 emniyet personeli açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadele kapsamında 9 bin 103 polisi açığa aldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünde ise operasyon kapsamında Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Bülent K., Çevik Kuvvet Şube Müdürü Faruk A., komiser yardımcısı Nahit K., polis memurları Ergin Ç., Muhammet H., Emre D., Mustafa Ö., Kerem T., Eda K., Yasin K., Mete Z., Halil B., Süleyman S., Hüseyin A., Kamil B., Hüseyin B., Sezgin A., Fatih K. görevinden uzaklaştırıldı. - ZONGULDAK