Zonguldak'ta 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde bir evde Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Fatih Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Evde, İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 17 kişi bulundu. 10 gündür evde saklanan ve çalışmak için geldikleri belirlenen göçmenler gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan göçmenler, Alaplı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



- Zonguldak