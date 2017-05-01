Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkuyla kutlandı



ZONGULDAK'ta, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.



Kentin çeşitli noktalarında toplanıp İstasyon Caddesi'ne gelen gruplar, polisin geniş güvenlik önlemleri altında üzerleri aranarak korteje alındı. Yürüyüş güzergahı ve 1 Mayıs mitinginin yapılacağı Madenci Anıtı çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin de katıldığı yürüyüşte, yaklaşık 3 bin kişi Madenci Anıtı'na yürüdü. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve özel maden ocaklarında çalışan madenciler, aileleriyle yürüyüşe katıldı. 'Maden işçisi demokrasi bekçisi', 'Maden işçisi yalnız değildir', 'Taşeron demek ölüm demek' sloganlarıyla Madenci Anıtı'na gelen kalabalık, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.



GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, tüm işçilerin bayramını kutlayarak şöyle konuştu:



"İşçilerin haklarını korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Zorunlu bireysel emeklilik uygulamasıyla, kıdem tazminatına göz koyarak, toplu iş sözleşmelerinde haklarımızı gasp ederek bizim üzerimizden kaynak yaratmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Biz işimize, aşımıza, bölgemize, ülkemize ve milletimizin geleceğine yeraltında ve yerüstünde sahip çıkmaya devam ediyoruz."