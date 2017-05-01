Zonguldak'ta 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı (2)

EDİP AKBAYRAM KONSER VERDİ



Sanatçı Edip Akbayram, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında konser verdi. Madenci Anıtı önünde konuşmaların ardından sahneye çıkan çıkan Edip Akbayram, işçilerin ve emekçilerin bayramını kutladı. Coşkuyla şarkılarını seslendiren Edip Akbayram, ikindi ezanı okunurken konserine ara vererek şöyle dedi:



"Eskiden ezan yine vardı biz yine şarkılarımızı söylüyorduk. O zaman kimsenin kimseye saygısızlık yaptığı yoktu. Ama son dönemlerde Türkiye'de bu dinsel baskı, 'Aman ezan okunuyor şarkıyı kesin. Aman ezan okunuyor tiyatroyu durdurun.' Bunlar 20 sene, 30 sene önce yoktu. Ben hacı çocuğuyum. Dedem benim iki defa hacca gitmiş. Bu son dönemlerde o kadar tutucu olmaya başladı ki. Ben bunun iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü ezanımız bizim ezanımızdır, saygımız sonsuz. Ama ben de burada ibadet yapıyorum. Ben de burada ezan okuyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi sevgiyle dinleyelim."



Ezanın bitmesi ardından konserine devam eden Akbayram, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve kentteki 1 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, konserin sonunda Akbayram'a madenci feneri hediye etti. Konser ile birlikte Madenci Anıtı önündeki 1 Mayıs kutlamaları sona ererken, kalabalık dağıldı.