Zonguldak Sokakta Öldürülen Burcu, Kadına Şiddete Tepki Göstermiş

KKTC'de, 42 yaşındaki Özgür Okumuş'un bıçaklayarak öldürdüğü eşi 25 yaşındaki Burcu Okumuş, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde toprağa verildi. Mart 2010'da lise öğrencisiyken ailesinin karşı çıkmasına rağmen ilk eşinden boşanan Özgür Okumuş ile kaçıp evlenen Burcu Okumuş'un, 2014 yılında Facebook hesabında, 'Bir kadını sokak ortasında dövebilir, hatta öldürebilirsin. Ama öpersen toplum buna tepki gösterir. Çünkü değerleri olan bir toplumuz' yazarak kadına şiddete tepki gösterdiği ortaya çıktı.



KKTC'nin Gazimağusa kentinde önceki gün meydana gelen olayda Özgür Okumuş, Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait 'Ayten'in Sonu' şiirini Facebook hesabında paylaştıktan sonra şiirde anlatıldığı gibi kafede buluştuğu eşi Burcu Okumuş'u 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Özgür Okumuş, ardından aynı bıçağı göğsüne sapladı. Özgür Okumuş'un, tedavi altına alındığı hatanede hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.



EREĞLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ



Ölen Burcu Okumuş'un cenazesi uçakla İstanbul'a oradan da memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne getirildi. Burcu Okumuş için bugün öğle namazının ardından Bozhane Camisi'nde cenaze namazı kılındı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın da katıldığı cenaze namazında Burcu Okumuş'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Burcu Okumuş, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



LİSEDEYKEN KAÇARAK EVLENMİŞ



Burcu Okumuş'un, Ereğli Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisiyken bir kafede Özgür Okumuş ile tanıştığı ve Mart 2010'da henüz okulu bitirmeden ailesinin karşı çıkmasına rağmen Özgür Okumuş ile kaçıp, 18 yaşını doldurduktan sonra da evlendikleri, bir süre sonra da KKTC'ye gittikleri ortaya çıktı. 1 çocuğu bulunan ilk eşinden boşanan Özgür Okumuş'un Gazimağusa'da bir kafede garson olarak çalıştığı, Burcu'nun da otellerde animatörlük yaptığı öğrenildi. Burcu Okumuş'un, cinayetten yaklaşık 2 ay önce sürekli tartıştıkları için evi terk ettiği ve bir kız arkadaşının evine yerleştiği belirtildi.



ARKADAŞINA, 'KIYAMAM' YAZMIŞ



Özgür Okumuş'un, cinayetten önce Burcu Okumuş ile buluşmaya giderken Ereğli'de oturan bir arkadaşıyla yazışmaları da ortaya çıktı. Özgür Okumuş'un arkadaşına, eşinin başka bir erkekle çektirdiği samimi fotoğraflarını atıp, "Söyle bana, ben ne yapayım? Ben ona hayatımı verdim. Onun için oğlumu bile yalnız bıraktım. Karşılığı buysa benim karşılığım da bu usta. Lütfen senden tek isteğim sus, arama ne beni, ne de kimseyi. Bir şey yapmayacağım. Çünkü kıyamam. Sadece ne eksikti, neyi veremedim onu soracağım" yazdığı, arkadaşının da yanlış bir şey yapmaması yönünde cevap yazdığı görüldü.



KADIN CİNAYETLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞ



Burcu Okumuş'un 20 Ocak 2014'te Facebook hesabında, 'Bir kadını sokak ortasında dövebilir, hatta öldürebilirsin. Ama öpersen toplum buna tepki gösterir. Çünkü değerleri olan bir toplumuz' yazarak ve 14 Şubat 2015 tarihinde de 'Onlar ki ufak bedenlerine sizi 9 ay sığdırdı da siz onları şu dünyaya 9 ay sığdıramadınız. Kadına ten ve beden olarak değil de yanına anne ve eş nazarında bakabilseydik eğer, bugün bu dünyadan utanmazdık. İnsanın önce kanı, sonra gözü doluyor. Bir kadın daha erkeğin cehenneminde yandı. Sevgililer Günü'nde milyonlarca kadını 'tecavüze hayır' diyerek sokağa dökecek ülkede erkek olmak utanç verici' yazarak kadın cinayetlerine tepki gösterdiği görüldü. Özgür Okumuş'un, eşinin bu paylaşımlarını beğendiği görüldü.