Zonguldak Savcıdan, Bonzaiden Ölen Genç Için Ibretlik Paylaşım(Ek

Bonzaiden ölen Aşkın Bilge'nin cesedinin bulunduğu tek katlı harabe bina, madde ve uyuşturucu bağımlısı gençlerin uğrak yeri olmuş. Evin içindeki içki şişeleri, kırılmış çakmaklar, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler dikkat çekti. Gencin cesedini bulan mahalle bakkalı 48 yaşındaki Mehmet Doğan, zaman zaman gençlerin binaya geldiği yönünde belediyeye, polise şikayette bulunmalarına rağmen çözüm bulunmadığını söyledi. Doğan, "Geldik burada yatıyordu. Polise, amcasına haber verdik. Sonra ekipler geldi. Vaziyet böyle anlaşıldı. Burası birkaç yıldır kullanılmayan harabe bir yer. Böyle bir olay ilk defa oldu. Ama evin kapısı penceresi yok, boş. Dolayısıyla bu kişiler başıboş olduğu için burayı tercih ediyorlar. Hale bakınca içeride şişeler var. Giren çıkan olduğu için mahalle sakinleri şikayet ediyor. Ev sahibinden izin alınarak yıkılabilir. Çünkü atıl durumda kullanılmıyor" dedi.