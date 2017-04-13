Zonguldak Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu ören mevkiinde meydana geldi. Soğanlı Yörük Köyü yolundan ana yola çıkan 42 yaşındaki Zafer Karakaya'nın kullandığı 67 TC 509 plakalı otomobil, Zonguldak'a giden 43 yaşındaki Musa Eşkara yönetimindeki 38 US 074 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Eşkara ile aynı araçta bulunan İbrahim Eşkara ve Fatma Eşkara yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.