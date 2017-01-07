Zonguldak - Otomobilin Çarptığı Ortaokul Öğrencisi Yaralandı

Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Esma Çimen, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, saat 15.30 sıralarında Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Esma Çimen, yolun karşısına geçmek istediği sırada 59 yaşındaki Recep Dur'un kullandığı 67 TT 978 plakalı otomobilin çarpması ile yaralandı. Çimen için sağlık görevlilerine haber verildi. Bu sırada Çimen'in okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çimen, sedyeye yatmak istemedi. Korkarak ağlayan Çimen zor ikna edilerek sedyeye alındı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çimen, tedavi altına alındı. Çimen'in vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücü Recep Dur, ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.