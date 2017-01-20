Zonguldak Otomobil Hırsızlığı Girişiminde Bulunan 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Otomobil hırsızlığı girişiminde bulunan 2 kişi serbest bırakıldı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, çalmak istedikleri otomobili çalıştıramayınca yolun ortasında bırakıp kaçtıktan sonra yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, dün saat 02.20'de Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 50 yaşındaki A.G., ile 17 yaşındaki E.S., Cemalettin Negüzel'e ait evin önünde park halindeki 67 TD 186 plakalı otomobili bir süre etrafı gözlemledikten sonra geri geri iterek çalmaya kalkıştı. Çalıştıramadıkları otomobili yol ortasında bırakan zanlılar kaçarken, olay anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşhanı görevlisinin uyarısıyla hırsızlık girişimini öğrenen Negüzel, durumu polise bildirdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşgallerini belirledikleri A.G. ile E.S.'yi gözaltına aldı. A.G. sorgusunda suçunu itiraf ederken alkollü olduğunu iddia etti. İki zanlı yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Polise verdikleri ifadelerinde alkollü olduklarını ve yaptıkları işten pişmanlık duyduklarını belirten iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.