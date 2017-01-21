Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden Tatbikat

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde arazide iş güvenliği ve üretim konusunda eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.



Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gümeli Bölüklü Yaylası'nda orman teknik ekibine ve orman köylülerine yönelik olarak iş güvenliği içerisinde ağaç kesme, boylama eğitimi, standardizasyon, mesaha ve dikili satış konularında arazide hizmet içi eğitim tatbikatı yapıldığı ifade edildi.



Tatbikata 60 kişini katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu eğitimin en önemli amacı bu işle uğraşanların iş kazası riskini azaltmak, iş güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri almak, hem de ekonominin bir parçası olan orman emvali üretiminin standartlar çerçevesinde yapılarak milli ekonomiye daha fazla girdi sağlamaktır. Yine bunun yanında bu işle uğraşanların gelirini arttırmaktır. Burada ağaç nasıl kesilir, nasıl boylanır, nasıl budanır ve işlemeye hazırlanır onu öğretmektedir."