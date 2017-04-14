Zonguldak Oğlunun Balonunu Almak Için Çıktığı Ağaçtan Düşüp Yaralandı

Oğlunun balonunu almak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 40 yaşındaki Atakan İlker, 6 yaşındaki oğlunun balonunu almak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri İlker'e müdahale ederken, oğlu gözyaşlarına boğuldu.



Atakan İlker, oğluyla vakit geçirmek için çocuk parkına gitti. Bu sırada oğlunun elindeki balon uçarak ağaç dalında takılı kaldı. Balonu almak için ağaca çıkan İlker, dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri İlker'e müdahalede bulundu. Bu sırada oğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Kolunda ve ayağında kırık olduğu tespit edilen İlker, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.